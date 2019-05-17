〈北部〉奉獻花蓮54年 神父傅若望領到身分證

2019-05-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕八十一歲花蓮培德幼兒園神父傅若望，一九六五年自家鄉瑞士來台傳教，並在花蓮縣新城鄉籌蓋嘉里天主堂，幫助新城及秀林二鄉居民，除成立「儲蓄互助社」鼓勵村民儲蓄，也邀村落孩童到教會聽故事，更投入幼兒教育，設立培德幼兒園，昨在縣府協助下歸化成為台灣人，領到身分證。

成立儲蓄互助社 幫助建立理財習慣

五十四年前剛到花蓮的傅若望，透過信仰幫助居民取得心靈依靠，還設立「儲蓄互助社」，除能救濟弱勢與貧困居民外，也可幫助原住民建立理財習慣，後來又兼職照顧村落孩童，創辦幼兒園，讓弱勢兒童享有受教權。

創辦幼兒園 新城鄉長當年也是學生

培德幼兒園全盛時期共收托二百名孩童，傅若望五十多年來，奔波往返瑞士，募款籌辦幼兒教育，教師則由修女及另聘師資擔任，並邀大學幼兒教育學系教授協助指導；自幼兒園畢業的學生，長大後有人成為鄉長、議員及教師，常回來探望神父，並挹注經費維持幼兒園營運。

「教育是助人脫貧，也是淨化人心的事業！」傅若望說，在幼兒園裡沒有明顯的宗教課程，而是在潛移默化當中，讓孩子知道怎麼愛人、恭敬天主與孝順父母；園長潘玉惠也提及「神父從國外來台，無私奉獻數十載歲月，令人感動，這也是大家願意留下來繼續幫忙的原因」，用愛來回報所遇到的人事物。

傅若望昨在教友見證下，由縣府民政處頒發中華民國身分證，並設籍新城鄉，新城鄉長何禮臺、前縣長傅崐萁也出席頒證典禮，並贈送原住民背心及頒贈傑出鄉民彩帶，感謝神父把自己的生活都奉獻給主跟鄉民。

何禮臺說，自己是培德幼兒園的學生，也是神父的「孩子」，當時神父年輕的身影都還印記在腦海中，將一生投入教育的大愛精神令人感動，如同親人般守護著我們。

花蓮縣目前共有四名因殊勳歸化的外籍人士，分別為法國籍劉一峰神父、潘世光神父（已故）、瑞士籍雷震華神父及瑞士籍傅若望神父。

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