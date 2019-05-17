〈北部〉竹市元培街148巷 花億元拓寬

2019-05-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市元培街148巷，因路幅僅4米寬，會車不易常壅塞，市府將投入1億元拓寬為8米寬的雙向車道，原長達400公尺的陡坡也會降緩，行車將更方便、安全。工程昨天動工，明年1月完工後可有效紓解假日遊客及大坪頂清明祭祖帶來的車潮。

新竹市長林智堅說，三姓橋新闢道路及拓寬工程下個月也會通車，未來進出大坪頂掃墓與到青青草原遊玩的民眾，將可明顯感受交通建設為香山帶來的改變與便利。

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