〈北部〉竹市長照輔具補助 租金也適用

2019-05-17

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府原本提供購買輔具最高三年四萬元的補助，現在同一額度內用租的也可以，這項以租代賣的新選擇，讓有輔具需求的民眾可減輕負擔。

以租代買省錢 不合適可替換

市府表示，以租代買的優點除了省錢，還包括器材新穎、選擇多元、短期使用不合適還可替換等，市府並新聘諮詢師，協助挑選適合需求的輔具。

通過評估 負擔四到六成租金

市府表示，新竹市長照輔具服務人次，從前年二百一十七人次增加到去年一千六百二十三人次，顯示需求明顯成長。新增租賃補助服務，讓有需求的民眾省荷包，廠商也將協助媒合調度，找出最適合的輔具，提升品質。市府表示，通過長照評估，依福利別只需負擔約四到六成租金就可以租用輔具，用不合適還可以更換。

市府聘諮詢師 協助挑選輔具

市府新聘專業諮詢師協助挑選輔具，並到府服務評估，由廠商提供更多輔具樣式如電動輪椅、電動代步車或三馬達電動床、功能式輪椅，滿足不同需求。

民眾徐政富說，母親因為褥瘡需要使用氣墊床來照顧，以前只能花大錢購買，買到不合適的擱在一旁長灰塵很浪費，故障時也無法即時修復，租賃輔具不用怕品質不好，廠商隨時提供維修及更換服務，減輕不少負擔。

申請輔具租賃服務，須先申請長照等級評估，可撥打長照專線1966或上長照科官網申請，或直接至衛福大樓長照科現場申請。治療諮商師接著會到府評估，確認適合申請者的輔具，最後到合作廠商大福屋現場挑選輔具，依據福利別折抵費用。為了加快服務速度，市府也增聘評估治療師，長照身分評估後七天內收到評估報告書。

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