〈北部〉苗市「催生」 每胎萬元、營養午餐半價

2019-05-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近年來，苗栗市出生率降低，已嚴重出現少子化現象，市公所為鼓勵生育，減輕家庭養育負擔，提案發放每胎一萬元的生育津貼，「苗栗市婦女生育津貼發給自治條例草案」昨獲市代會三讀通過，明年元旦施行；另外，「苗栗縣苗栗市補助學生營養午餐自治條例」草案，也於昨天獲市代會三讀通過，一○八學年度第二學期施行，市公所預計先每餐補助五成。

婦女生育津貼 明年元旦上路

苗栗市人口數逐年減少，於二○一六年跌破九萬人，縣內雖僅次頭份市，但與第三名的竹南鎮差距，已縮短為二千多人，且二○一六、二○一七、二○一八年，新生兒出生數分別為六百廿七、五百七十、四百七十八人，少子化嚴重，遂提案訂定發放每胎一萬元生育津貼，草案昨天獲代表會通過。

有條件發放 設有排富門檻

「苗栗市婦女生育津貼發給自治條例」將於明年元旦起施行，凡新生兒之父母雙方或一方設籍苗市一年以上，且申請時仍設籍苗市；或已設籍苗市滿一年之未婚婦女；或已在苗市居留一年並領有居留證新住民且新生兒在苗市辦理出生登記者；或未設籍苗市之未婚婦女，新生兒經生父認領登記，且生父設籍苗市一年以上；新生兒父母年收入二百四十二萬元以下，都具資格申請。

市公所指出，依據過去三年新生兒出生數平均，公所編列五百六十萬元，若有增加，再追加預算，盼維持每年至少五百新生兒；明年元旦起，苗栗市新生兒不僅可獲公所一萬元補助，另可申請苗縣府六千六百元津貼。

午餐補助 108學年度下學期施行

另外，市公所為減輕家長負擔，提「苗栗縣苗栗市補助學生營養午餐自治條例草案」，昨也獲代表會通過，公所預計於一○八學年度第二學期施行。補助對象為在苗栗市設籍滿兩年，具有正式學籍就讀苗市的國中、國小學生，且為避免資源重疊，排除已受縣府照顧的弱勢學生；公所統計，符合資格者約五千六百廿九人。

財源以公所去年度結餘款支出

市長邱鎮軍表示，公所盼相關社福能永續發放，因此預算採年度結餘款支出，以公所去年度結餘為三千多萬元，扣除五百六十萬元的生育津貼補助，尚有二千多萬元可支用，依照現行學生營養午餐每餐四十元，預計補助一半為合理範圍，不會造成公所財務負擔。

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