〈北部〉《桃園》店子湖2電塔疑復工 居民抗議

2019-05-17

〔記者許倬勛／龍潭報導〕為加強龍潭科學園區供電，台電公司計畫在龍潭區三和、三水里設置七座高壓電塔，其中，位在店子湖垃圾掩埋場旁的兩座電塔已完工多時，因地方反彈迄今未啟用，不料施工人員昨竟開始架設電纜，數十名里民到場拉白布條抗議，表達堅決反對訴求；台電回應，僅是執行預備工作，目前已暫時停工，近期會召開協調會與居民溝通。

三和里長謝金棋說，八年前台電稱從關西、龍潭交界的新桃電廠送電，經七座高壓電塔至龍潭科學園區，不僅可加強科學園區供電，也可提升沿線供電的穩定度，但居民憂心危害健康，台電卻不顧反對，強行於店子湖掩埋場旁設置兩座電塔，幸經多年抗議才未啟用，其餘電塔因未完成徵地仍停擺，詎料台電竟採「突擊」方式架設電纜；他說，三和、三水里雖位處偏僻、人口數僅三千多人，若電塔啟用，將有兩條特高壓電纜貫穿全里，除破壞農村景觀，也擔心健康、作物受電磁波影響，誓言抗爭到底。

三水里長林延能抱怨，居民並非不讓台電架設電纜，而是要求一次到位、直接改為地下化，多年來台電卻無消無息。

台電表示，線路行經區域已選擇對地方損害最小的路徑，而沿線因無十公尺寬道路、涉及私地，短期內難埋設地下化電纜涵管，昨施工人員僅是執行預備工作，目前已暫時停工，近期會召開協調會與居民溝通。

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