〈北部〉《桃園》大學申請放榜 市立高中好表現

2019-05-17

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕大學個人申請入學昨天公布結果，市立武陵高中表現優異，總計錄取各校醫學、牙醫、中醫系類廿一人，單單台大就有七十三人，其中，錄取台大醫學系公費生的范惟傑，在國二時全班因故接受結核菌素篩檢，發現結核菌素較高，還需配合進行九個月預防性投藥，讓他對醫學產生莫大興趣，期許未來能走入偏鄉，為民眾健康把關。

武陵高中錄取醫學系十六人、牙醫系三人、中醫系兩人，錄取台大七十三人、清大四十一人、交大卅五人、成大廿二人、政大廿五人；中大壢中統計各項入學，醫學系一人，錄取國立大學二二二人，錄取頂尖大學一四六人，其中台大十八人、清大十三人、交大十一人、成大十五人；平鎮高中同樣表現亮眼，醫學系一人，錄取國立大學二九九人，台清交及成大、政大共十三人。

內壢高中進入第二階段有四四四人，錄取三三一人，申請入學錄取率七十五％，國立大學錄取一二一人，台、清、交、成、政廿人；中壢高商報名八十七人、錄取四十六人，多人錄取國立大學；楊梅高中共有一二四人錄取理想大學，其中美術班葉家綺錄取清大、排球隊長陳彥惠錄取中央大學。

范惟傑表示，爸媽讓他從小學習音樂，國小、國中主修鋼琴、副修長笛，國二那年接受結核病預防性投藥，讓他開始對醫學有興趣，了解到台灣偏鄉醫療資源不足，也因此產生想從醫的想法，如今順利錄取台大醫學系公費生，范惟傑期望未來能幫助弱勢民眾，但也不會放棄音樂。

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