〈北部〉《桃園》八德一號社宅上梁 明年3月完工

2019-05-17

〔記者周敏鴻／八德報導〕桃園市政府在八德區建德路興建「八德一號」社會住宅，三棟十八層樓的建築，將可提供四一八戶居住，副市長李憲明昨天主持上梁典禮時表示，期許八德一號社宅明年三月間就能順利完工。

全市推動12處社宅 8案興建中

近年來政府積極推動社會住宅政策，桃園市政府已推動十二處社宅基地、約可提供四二○○戶，目前有八案正在興建中，其中，中路二號社宅將於今年九月點交入住，八德一號、八德二號、蘆竹二號可望於明年陸續完工並受理申請；市府同時選在機捷沿線、鐵路地下化通勤站周邊，或都市計畫整體開發區內，規劃興建及計畫性儲備基地共卅二處，未來可提供約一萬兩千戶住宅單元。

市府都市發展局長盧維屏表示，除了興建社宅外，另推動包租代管、租金補貼等政策，例如中壢區雙嶺段就有八十戶，將參與包租代管方案，二期包租代管計畫也正在籌備中，最快六月公告訊息。

八德一號418戶 租金7250元起跳

八德一號社宅於二○一七年十一月間開工，預計明年三月可完工，李憲明昨天主持上梁典禮時表示，八德一號社宅預計明年九月可入住，共有一房、二房、三房型，租金落在七二五○元到一萬六四○○元間，相當於市價八折，政策戶租金則相當於市價六折，可大幅減輕民眾負擔。

李憲明補充，因應八德區人口成長，八德一號社宅周邊還將推動北區青少年活動中心、八德國小擴建、捷運綠線與國道三號增建大鶯豐德交流道等工程，希望讓八德區民眾的生活品質與交通便利性全面提升。

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