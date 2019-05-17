〈北部〉《桃園》雙向四車道機車行駛內車道 6月底全面開放

2019-05-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市試辦雙向式車道內側開放機車行駛，由於試辦成果良好，市議員王浩宇昨天在議會質詢時，呼籲市府擴大辦理；對此，交通局長劉慶豐表示，今年三月道安會報已經提案通過，雙向四車道（單向二車道）內側車道將取消「禁行機車」，預估六月底全面施行，只有特殊路段會做個案處理。

王浩宇質詢時首先播放一段機車行駛道路險象環生的影片，他說，外側車道違規並排停車、汽車變換車道不打方向燈，甚至汽車直接在外側車道左轉，都是造成機車事故的主要原因，希望警方加強取締，此外，也建議全面取消快車道禁行機車、機車二階段左轉等措施。

23條道路試辦後 事故率明顯下降

劉慶豐表示，市府於二○一六年底選擇十條道路試辦取消「禁行機車」，二○一七年底又增加至廿三條，由於事故率明顯下降，因此，今年三月道安會報通過雙向四車道（單向二車道）內側車道取消「禁行機車」，至於六線車道（單向三車道）只維持內側車道「禁行機車」措施，有設置快、慢車分隔島的路段則維持原措施，如果地方認為四車道不宜取消「禁行機車」措施，則會辦理會勘並以個案處理；至於機車二階段左轉措施，考量騎機車族群從十八歲到八十歲都有，驟然取消危險性太大，目前暫不考慮。

桃園區莊敬路 事故由25降至1件

警察局表示，交通局於二○一六年底選定桃園區國際路、慈文路、力行路、莊敬路，中壢區中央東路、中央西路、龍慈路、南園二路，楊梅區環東路、瑞溪路二段等十個路段，試辦取消快車道禁行機車措施，經抽樣其中五處路段，比對二○一六年下半年與二○一七年上半年肇事類型及肇事件數，除中壢區南園二路機車肇事件數由十四件上升至廿三件、楊梅區瑞溪路二段由十四件上升至十六件，其餘三處路段都有明顯下降，尤其是桃園區莊敬路由廿五件降至一件最為明顯。

至於違規取締部分，警察局長陳國進表示，今年一到四月取締違規件數中，並排停車共八七八八件、變換車道未打方向燈一八○八件、外側車道左轉二一四九件。

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