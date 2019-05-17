〈中部〉大學申請放榜 一中錄取率下滑

2019-05-17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學個人申請放榜，今年學測首度可五科選考四科，台中一中今年受學測選科影響，錄取率自六成七降到五成三，台大錄取人數由七十二人降到五十六人；台中女中則逆勢成長，錄取率由三成八提升到五成，錄取台大人數更自卅四人增為五十人；台中女中指出，今年受限五選四科影響，一階通過率高，二階面試更顯重要，可能與學校長期推動學生表達及組織能力養成有關，今年正好開花結果。

台中一中申請入學今年共七二六人參與，有三八四人錄取各大學，錄取率五成三，其中錄取台清交成政等大學人數，除交大、政大錄取人數增加外，多較去年下降，上台大人數從去年的七十二人降為五十六人。

中一中指出，今年主因與五選四科有關，不少科系同分人數多，第二階段面試後高分落榜者也多；但一中指出，另包括交大與政大錄取人數是近三年新高，有助適性選擇，尤其社會組性向的學生，少考一科的壓力減輕下，本年度有較好的表現。中一中強調，未來會進行學生升學輔導滾動修正，對學生適性輔導。

中女亮眼 錄取率達五成

至於台中女中今年升學成果逆勢成長，今年考生總計七一四人，申請錄取三五二人，錄取率達五成，比去年三成八成長，尤其錄取台清交成政學生數也比去年成長，其中上台大人數由卅四人增到五十人，表現搶眼。

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