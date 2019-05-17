〈中部〉台中港擴建 環評說明會再遭抗議

2019-05-17

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港務分公司計畫在台中港外港區圍堤造地一百六十公頃，十六日在梧棲舉辦第二次環評公開說明會，引來約二百名梧棲及龍井區居民與里長抗議，質疑用地需求沒那麼多，未來可能引進高污染、高危險產業。有里長也提出回饋金比照台中火力電廠分配方式，現場場面混亂，最後不歡而散。

去年第一次召開 草草結束

台中港務分公司指出，因評估台中港定期航道疏浚土方的填區已近飽和，規劃在外港區興建外廓防波堤、卸收碼頭等基礎設施，並於北填方區圍堤收容餘土，預計可為港區增加一百六十公頃土地，提供台中火力發電廠的液化天然氣接收站船舶進出港用地，於去年十月召開第一次環境影響評估公開說明會，但多名里長強勢表達訴求，港務分公司人員無法上台發言，只好宣布散會。

里長憂引進高污染、高危險行業

昨日再度召開第二次說明會，梧棲區及龍井區多位里長擔心港區擴建後帶來高污染、高危險的產業，雙方口氣火爆，最後仍是不歡而散，港務分公司工程處人員將居民陳情與意見蒐集帶回。

盼回饋金比照中火分配方式

梧棲草湳里長林槐庭表示，環境影響最鉅的是草湳里，盼保留一定就業名額給里民，回饋金也要比照台中火力電廠的分配方式。頂寮里長鐘金水要求比照新北市八里四成回饋金對梧棲居民補償，這次環評說明會是流會，並不是散會。

港務公司：盈餘18%給地方政府

港務分公司表示，西碼頭工專二區，以台電天然氣及風電專區為主，無所謂高污染產業，外廓防波堤回填也要十幾年才完成，港務公司依國營事業條例，回饋盈餘的十八％給地方政府，從五年前起，每年約回饋市府二億多元，由市府統籌運用於台中港各區道路與綠美化等建設。透過說明會了解當地鄉親對計畫相關意見與關切事項，供後續規劃設計及環境影響評估報告書參考。

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