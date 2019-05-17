〈中部〉畫風遭疑廖繼春「遠眺玉山」議員促查真偽

2019-05-17

〔記者黃鐘山、蘇孟娟／台中報導〕台灣知名畫家廖繼春的作品「遠眺玉山」，目前保管在台中市葫蘆墩文化中心典藏室，市議員張耀中昨於議會引述台灣重要畫家謝里法的說法，質疑該畫作是贗品，全然不是廖氏畫風，要求文化局調查真相。文化局說，將儘速邀集專家學者開會查證真偽。

文化局將查證 學生輩也質疑

曾在台師大美術系時受教廖繼春指導油畫的謝里法指出，廖繼春的畫作最大特色在色彩，常有偏粉色的運用，且筆觸筆筆分明，兩筆間不多作塗飾，目前從葫蘆墩中心收藏的作品，較看不到「廖氏風格」；藝術家倪朝龍大學時也曾是廖繼春學生，他說，廖繼春的作品極有色彩特色、畫面簡潔，他未看過葫蘆墩現藏的「遠眺玉山」，僅透過日前媒體披露的照片研判，感覺「廖老師元素」略有不足。

國美館提建議 史料、科技鑑定

國立台灣美術館指出，典藏作品前均會考究史料、文獻及作品展覽曝光情況，比對作者筆觸及簽名等，再延聘專家及熟悉相關創作者作品的人一起鑑別作品真偽，並運用科技儀器鑑定輔助，確保收藏作品真偽。

議員：可能贗品或修復時損壞

張耀中質詢指出，根據謝里法的說法，在一九七○年代豐原公所掛有廖繼春「遠眺玉山」油畫，當時美術界多數皆已看過，那時代美術品不值錢，一般人不會注意，官員也不會去珍惜，從網站資料來看廖氏作品，全然不是廖氏畫風，而且相距甚遠。

他又說，「遠眺玉山」傳聞曾由廖繼春學生吳炫三修補過，但謝里法認為凡重要作品須由專業修復人員整修，畫家只補上顏料不算修復，而以吳炫三的畫風及對廖老師作畫習性之了解，不可能修復之後留下這種不稱職的樣貌。

張耀中指出，廖繼春在台灣美術史上屬頂尖地位，五十號大作不多，藝壇眾說紛紜，質疑該畫作可能是贗品，或者修復二次的過程有無損壞，文化局有必要調查真相，比對廖繼春其他作品加以釐清。

目前在葫蘆墩文化中心典藏

文化局說，「遠眺玉山」曾遭遇火警、被水浸濕，畫作油彩脫落損傷，經討論後，委託吳炫三進行修復，再懸掛於豐原市公所市長室。二○一四年十二月廿四日由豐原公所移撥至葫蘆墩文化中心典藏，二○一五年一月八日登入中心財產，入藏價值為新台幣一千五百萬元。

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