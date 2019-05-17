〈中部〉《彰化》永靖公學校委外 年租10萬仍收攤

2019-05-17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣歷史建築「永靖公學校宿舍」，縣府斥資整修後，出租給兩名餐飲業者經營，卻都「黯然」收攤，目前開出一年僅十萬元租金，但後續無人接棒，僅能作為社區教育中心。

國立永靖高工室內設計科在該中心辦期末成果展，昨天開幕儀式，縣內多位設計名家齊聚一堂，對這個文化空間讚賞不已，不解當初為何租金低，業者仍難以經營。

農業鄉消費人口有限 價格也貴

首先承租的業者為愛加倍養護家園，董事長黃瑩說，房租確實便宜，但「高顏值」的建築不代表能帶來商機！租了「很難經營」，主因是永靖為農業鄉，消費人口有限，一客簡餐、小火鍋只賣二百元，還能在古色古香的建築內享用，但對當地人來說價格實在太高，後來只好賣一客九十九元的經濟餐。

他表示，除了生意難做外，因為是歷史建築，當初與文化局議約時，針對防火有特別規定，火險保到八千萬元，相當一年要繳五、六萬元產險費，再加上保全設施，等於一年要額外付約十多萬元。

防火風險高 承租業者打退堂鼓

且契約規定，如果發生火災，業者必須「恢復原狀」，黃瑩發現半夜有些青少年跨越圍牆進來抽菸，地上滿是菸蒂，承租的風險太高了，既然繼續經營盈利有限，他只好放棄經營。

文化局表示，經營的思惟應是「如何利用空間，帶來文化創意」，而不是利用「文化的外殼」帶來營利，文化的經營不是「吃吃喝喝」，而是創造文化的價值，這些需要長時期耕耘，才會造成開出低房租，但業者都做不下去！

文化經營非吃吃喝喝 須長期耕耘

文化局長張雀芬表示，縣內歷史建築委外經營活化共有彰市武德殿、孔廟旁的大成幼稚園，武德殿委由「樂樂食堂」經營，大成幼稚園委由韓碧樓餐廳經營，兩家經營狀況都不錯，文化局會要求這些業者不定時舉辦文化表演或演講活動，以提昇文化氣息。

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