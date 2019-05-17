〈中部〉《南投》從未補習 中興高中李文峻個申上台大

2019-05-17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大學個人申請入學昨日放榜，國立中興高中李文峻、吳孝謙不補習，靠著努力不懈，分別錄取台大會計系和成大航太工程系；同校陳奕朋因受傷中斷跆拳運動，卻在騎單車復健找到興趣，並以「單車平衡」鞭 策自己，順利錄取台師大體育系。暨大附中高職部李淑君考學測，也過關斬將錄取國立聯合大學華語文教學系。

吳孝謙從小愛飛機 如願上成大航太

阿公阿嬤養大的李文峻，從小就看到阿公阿嬤的辛苦，一直很獨立，從國小到高中都不補習，有問題就問老師，校內成績維持在前十二%，上高中後特別加強數學科，如願錄取台大會計系。

吳孝謙從國中到高中也不補習，校排在前廿八%，不算很好，他從小就愛飛機，把成大航太工程系列為第一志願，高二開始認真讀書，高三參加晚自習，週六上圖書館K書，有問題就問老師，學測考出四科五十六級分的好成績，成為師長口中的「黑馬」。

膝傷改騎單車復建 陳奕朋上台師大

同校錄取台師大體育系的陳奕朋，國中因膝蓋受傷中斷跆拳道運動，靠騎腳踏車復健，一騎就愛上，在前年、去年南投縣運自由車公路賽拿到銀牌，以「腳踏車求平衡就是不斷前進」來自我勉勵，並以台師大體育系當目標，加強學科和術科準備，終於如願以償。

暨大附中李淑君 自學課程上國立聯大

國立暨大附屬高中資料處理科學生李淑君，從高二就決定考學測，高中課程靠自學，此次大學個人申請錄取國立聯合大學華語文教學系，喜歡語言的她，因學校有來自澳洲和法國交換生，英文和法文也不錯。校長張正彥說，李淑君勇敢走自己的路，且努力朝目標前進，值得學弟妹學習。

此外，錄取國立中山大學生物系的縣立旭光高中學生陳泓均，是該校國中部直升高中的學生，生活作息正常，每天晚上十時就睡覺，生活多彩多姿，並代表學校參加學科競賽，因對生物化學有興趣，選擇生物學系。

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