〈中部〉嘉市1999重啟委外 最快明年運作

2019-05-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府「一九九九便民專線」於二○一六年遭市議會質疑效能不彰，刪除預算並取消委外營運，議員張秀華、蔡文旭昨在市政總質詢時建議恢復運作，將陳情案蒐集成大數據資料，督促市政進步；市長黃敏惠會後回應，除議員反映，市民也希望恢復，將規劃結合智慧科技，最快明年重新啟用。

嘉市府智慧科技處長林立生表示，嘉市「一九九九便民專線」二○一二年上線營運到二○一六年四月，全天候專人接聽，二○一六年編列九百卅萬元遭議會刪除而終止運作。

他說，一九九九號碼迄今保留供民眾撥打，每天上午八點到下午五點半由智科處人員接聽，下午五點半到晚上十點由市府人員值班接聽，其餘時間轉入電話語音，總機會分案到各局處單位回覆陳情民眾。

林立生表示，以往一九九九系統由中華電信營運，包含人員訓練、派工給局處單位，並以電話、簡訊回覆進度，都比較完善，但人力成本相對增加。

管考、追蹤功能佳 議員促恢復

蔡文旭指出，委由中華電信營運雖然成本較高，但管考、追蹤功能較現行制度好，建議可由限制免費通話分鐘數等方式來降低支出；張秀華指出，一九九九全天專人接聽，派工後還會回覆處理進度，讓民眾很有感，建議恢復委外營運，提升服務品質。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法