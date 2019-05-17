〈中部〉嘉縣偏校午餐聯合採購 提升食材質量

2019-05-17

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣山區學校學生數少、地處偏僻，營養午餐食材招標乏人問津，本報三月廿一日報導其窘境後，縣長翁章梁指示教育處協助偏校午餐聯合採購、運送等，提高食材CP值（品質與成本比例），讓山區學校師生吃得美味又營養。

南、北線各4校合作 菜單相同

除阿里山公路沿線外，嘉縣山區學校午餐同樣的食材採購價格，比平地學校高出二到三成，仍一再流標，因為即使單價高，交通費卻佔了大半，廠商虧本風險高而裹足不前。

嘉縣府教育處長鄧進權說，自由時報三月報導山區學校窘迫處境後，縣長翁章梁甚為重視，指示由教育處規劃聯合採購，依供應路線分成北線與南線，北線阿里山鄉來吉國小、豐山實驗學校與梅山鄉太和、仁和國小辦理聯合採購，一○八學年度由太和國小承辦聯合採購行政事宜；南線阿里山鄉山美、茶山、新美國小與大埔鄉大埔國中小，新學年度由大埔國中小主辦聯合採購。

每週送菜兩次 食材費不少於26元

嘉縣偏校午餐聯合供應，包括聯合菜單、聯合採購，發展出食材採購與勞務委託運輸採購模式，原則每週上山送菜兩次，未來每餐食材費廿六至廿八元，可以採購到高CP值食材。

另，縣府教育處研議新學年午餐經費補助從每個月一萬六千元提高至一萬八千元，一年費用卅四萬餘元由縣府買單。

縣府每學年補助 增加34萬多元

大埔國中小校長林子欽表示，聯合採購後供應量大增，廠商投標意願增加，食材CP值也跟著提高，且四校合作不會增加主辦學校負擔；太和國小校長徐英傑說，該校營養午餐學生每人月收八百元，每餐食材標價廿八元，但同樣的食材，平地大型學校可能廿元就得標，實施聯合採購後，最少可以獲得平地廿五元以上的品質。

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