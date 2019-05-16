〈南部〉野狗追車 害小六女童昏迷30天命危

2019-05-16

〔記者楊金城、王涵平、蔡文居、萬于甄／台南報導〕台南濱海流浪犬問題引起民怨已久，四月十七日更發生學甲區流浪犬追車，導致機車犁田摔車，坐後座的國小六年級沈姓單親女學童腦部受創命危的憾事，至今在醫院加護病房昏迷卅天，沈父昨天悲痛說，醫院說女兒成為植物人的機率高，或者再觀察後可能要拔管，希望各界幫忙救救我女兒。

女童父親：救救我女兒

女童祖母說，聽到要拔管，都快腿軟了，拜託幫忙找最好醫生救我的乖孫。永康奇美醫院說，女童入院後因腦部嚴重水腫及抽搐造成腦壓持續增加，重度昏迷已一個月，持續全力救治中。

處理流浪犬 市長允加快

市長黃偉哲說，對女童一事感到哀傷也非常悲痛。畢竟動物的生命是命，但人的生命更是命，早在事情發生前卅天，市府相關單位就應該調查當地的野狗族群，前去捕捉立即處理，反應應該加快。對於處理流浪犬，應調查哪些地區有會追車的野狗，捕捉後收容、結紮，避免對居民生命安全造成威脅。

農業局長李朝塘也立即代表市長探視女童家屬，致贈慰問金二萬元、市議員謝財旺與學甲里長聯誼會長陳敏男也各捐贈六千元慰問金，李朝塘強調絕不容許野狗再肇禍，並與台南市動物防疫保護處長吳名彬到學甲案發現場會勘，動保處說，台南市跟其他縣市一樣，維持流浪狗零撲殺，只要鄉親通報，動保處會立即派員捕捉，捕狗大隊昨天一整天就在學甲區全力捕捉野狗。而去年學甲區捕捉遊蕩犬隻一百一十五隻，今年一到四月也捕獲六十三隻。

野狗追機車摔 女童噴飛

前宅港里長李建彰說，沈姓女童事發當天由爸爸騎車載去逛夜市，晚上七點多時返家行經學甲區秀昌里產業道路時，沒想到躲在魚塭的數隻流浪狗突然從路旁竄出，看到機車就追，結果機車撞到狗造成沈父摔車，女童噴飛重摔。

沈姓女童是單親學生，從小父母離異，多由阿公阿嬤帶大，沈父工作不穩定，最近為了照顧女兒，沒工作，經濟狀況不穩定；沈父說，出事那天，因為女兒想去夜市，才載她去逛夜市，沒想到會被流浪狗追車造成女兒重傷，相當自責。

李建彰把沈童一事貼上臉書，不少網友痛批流浪犬問題處理怠惰，狗命比人命值錢，愛狗人士和動保團體也遭池魚之殃被罵，更多人為沈妹妹集氣加油。

昨和沈父會勘事發地的市議員陳昆和說，台南市對流浪犬採零撲殺政策，以致有外縣市偷偷把流浪犬捉來台南野放，希望市府正視並檢討流浪犬政策。

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