〈南部〉高美館內喊高雄發大財 韓國瑜挨批丟臉

2019-05-16

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前天下午將市政會議移到高雄美術館召開，會後竟率局處長在「太陽雨特展」的展場內，三度高喊「高雄發大財」，引發外界抨擊。對此，韓國瑜昨表示：「非常不好意思！」並解釋是為了團結士氣。

率局處長喊三次 韓還補一句「爽！」

高美館表示，針對韓國瑜帶領局處首長在大廳呼口號一事，市長已公開對外界說明；對於日後維護民眾觀展品質，高美館也會特別注意。

太陽雨特展是高美館與東京森美術館合作推出的特展，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」貼出一段電視畫面，韓國瑜率領副市長李四川、葉匡時等數十名市府官員，在特展場內拍照，沒想到韓國瑜竟要大家跟他高喊「高雄發大財」，一連喊三次，愈喊愈大聲，喊完後韓國瑜還補了一句「爽！」

市長帶頭喧譁 看展民眾：一群草包

影片曝光後，網友紛紛砲轟說：「俗不可耐，低端格調」、「根本中國人的行為，有夠丟臉」。李姓民眾留言說：「下午剛帶學生在那裡參觀，嚴格要求小孩要安靜，結果市長帶頭在高美館大聲喧譁，有夠扯！一群草包！」

網友轟有夠丟臉 韓說為了團結士氣

根據高美館規定，館內禁止大聲喧譁，針對這種脫序行為，媒體昨問韓國瑜，他說，當時美術館館長熱心引導，若造成參觀者心裡不舒服，他覺得非常不好意思，幸好待的時間並不很長。韓國瑜說，當時是參觀印尼排華歷史的展覽，至於為何在展場內數度高喊「發大財」？韓國瑜解釋是為了團結士氣，讓高雄市團隊有正面能量，去思考未來經濟的轉型。

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