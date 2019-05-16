〈南部〉被批貪腐嚴重 縣府：屏東不是黑道故鄉

2019-05-16

〔記者侯承旭／屏東報導〕時代力量立委黃國昌昨天於臉書公布「屏東貪腐地圖」，指屏東鄉鎮採購弊案頻傳，屏東縣議員尤慶賀痛批縣府政風處毫無作為，政風處長吳茂興強調，屏東不是黑道故鄉。

鄉鎮採購弊案頻傳 黃國昌質疑

黃國昌列舉過去五年屏東縣鄉鎮長與民代涉貪一覽表，質疑屏東存在一群貪污的豬仔政客、目無法紀、囂張跋扈，「難道屏東縣民只能繼續被糟蹋」。

屏東縣議會昨天進行政風處業務報告，議員尤慶賀指出，二十多年前屏東被稱為「黑道故鄉」，如今黃國昌批評屏東貪腐，讓屏東又淪為「黑道故鄉」，對屏東傷害非常大。

議員批政風處完全沒有作為

尤慶賀批評，政風處的業務報告宣稱達成率百分之百，但前一陣子屏東竟然有三分之一鄉鎮長被起訴，最近又有多位鄉鎮長被搜索，政風處完全沒有作為、態度消極，對於黃國昌的指控也未駁斥。

18鄉鎮公所未設政風單位 將宣導法令

政風處長吳茂興答覆表示，「屏東不是黑道故鄉」，但全縣三十三個鄉鎮公所中，有十八個未設政風單位，這些鄉鎮長對於採購法令不夠了解，這是他比較擔心的地方；政風處去年起已結合檢察官，針對未設政風單位的鄉鎮首長及採購承辦人員宣導法令，以逐步杜絕採購弊案。

吳茂興於備詢結束後說，十八個鄉鎮公所未設政風單位，與涉案鄉鎮長高度重疊，關鍵在於公所的組織編制沒有政風室，目前已與檢調、廉政署成立平台，針對高風險個案進行管控。

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