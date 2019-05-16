〈南部〉知本194縣道邊坡 斥資4369萬改善

2019-05-16

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣知本溫泉區主要道路一九四縣道地質脆弱，颱風豪雨過後常大片崩坍、阻礙通行，立委劉櫂豪昨天與公路總局副局長許鉦漳到現場實勘，爭取四三六九萬元改善經費，許鉦漳表示公路總局不但「技術協助」，也會全力支持。

溫泉區主要道路 劉櫂豪爭取經費

一九四縣道龍泉路是知本溫泉區內主要道路，串聯多家溫泉飯店，也是通往知本森林遊樂區必經之路，劉櫂豪與卑南鄉長許文獻、議員鄭崗山及地方鄉親關心一九四縣道危險邊坡改善工程，許文獻說，因為是片狀頁岩地質脆弱，是溫泉區居民長期的痛，每次颱風大雨之後就會發生災害，只是幸好每次落石當下剛好沒有人經過，地方希望盡快完成改善。

鄉親盼建明隧道 恐影響景觀

縣府建設處土木科長楊志隆說明，危險邊坡從四點三公里處到四點五公里處，大致分為三工區，部分掛網破損，上方也有一百一十公分的岩隙裂縫，必須灌水泥，並施作岩坡穩定金屬網、鋼索錨釘，總經費為四三六九萬元，其中中央負擔三千七百多萬元、地方配合款為六百五十五萬元。

劉櫂豪指出，地方反映已久，去年十月立法院交通委員會也曾到場勘查，要求公路總局提出短、中、長期改善規劃，鄉親希望以興建明隧道方式解決，不過明隧道興建恐影響景觀，希望在兼顧安全、景觀下改善。

計畫送審 預計明年三月完成

劉櫂豪表示，目前計畫送審中，公路總局最快六月完成核定，縣府預計八月完成細部設計，十月發包動工，明年三月完成改善，給居民及遊客一條安全的路。

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