〈南部〉七股漁電共生 黃偉哲：須經地主、漁民同意

2019-05-16

〔記者洪瑞琴、蔡文居、王俊忠／台南報導〕台南七股漁電共生案波折迭起，自救會二百多位漁民昨天到市政府陳情抗議，倒文蛤殼、丟雞蛋，強烈質疑七股漁電共生案是「閉門協商」，要求市府納入漁民意見，停止五月十七日審查會，未訂出地方版本的漁電共生專案計畫前，不得審查任何專案計畫，市長黃偉哲在議會做出回應，如果沒有經過地主和漁民的同意，市府不會同意設置。

17日審查 自救會昨赴市府陳情

反七股漁電共生自救會抗議指出，市府所採農委會版本，並未保障養殖業者生存權益，而且成為光電特定區後，蓋滿太陽能板，將衝擊整個區域生態，市府應成立環境與生態監測平台，昨自救會抗議陳情行動，原先由農業局副局長李建裕出面，自救會認為層級不夠，一度要衝進市府和警方發生推擠，最後由副市長許育典出面，表示將盡力反映自救會意見後，自救會隨即轉往市議會陳情。

市長：會保障漁民生存權

多位議員在議會聲援提出質詢，議長郭信良並做出決議，要求市府暫緩本月十七日要召開的漁電共生專區劃設審查會，黃偉哲表示，漁電共生專區不會設在黑面琵鷺保育區，也不會影響國際級的濕地。市府會保障漁民的生存、尊重漁民的生存權，以及地主與漁民的意願。只要未經地主和漁民同意，就不會同意設置。針對議會暫緩審查的決議，黃偉哲表示將研議。

第一階段劃專區 送農委會核定

黃偉哲強調，漁電共生是國家能源政策，審查權在農委會，未來市府於實際審查時，如有地主或養殖戶不同意，我們即不允許設立太陽能面板，這個立場應該是相當清楚。

農業局表示，漁電共生目前僅是第一階段劃設專區送農委會核定，未來還有第二階段針對專區內個別魚塭，設置太陽光電容許使用審查；將會更嚴謹把關。

台鹽綠能：選址不涉敏感地區

台鹽綠能公司則發表聲明表示，漁電共生場域的選址絕不涉及第一級環境敏感地區等生態保護區。漁電共生場域如未取得地主及原養殖戶同意，就不會設置。保障養殖者權益，原地主養殖戶及原承租養殖戶擁有優先承租權。未來魚塭場域使用費不高於原先租金的六成。魚塭場域的使用費將成立魚塭場域公共基金，以協助漁民改善魚塭設施及漁產行銷，共創養殖、地主、政府與電業商多贏。

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