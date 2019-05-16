〈南部〉邀港星拚醫療觀光 高市府官網卻三個月沒更新

2019-05-16

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府要推展國際醫療觀光，今年二月邀請港星任達華無償「帶路」高雄觀光及醫療，但從記者會後，高市府力推的醫療觀光網站已三個月沒有更新，時代力量高市議員黃捷昨質詢時，痛批根本是作秀。

任達華無償「帶路」？ 黃捷批作秀

黃捷指出，醫療觀光客群廣布全球，但市府的醫療觀光網站上只有繁體中文和簡體中文，連英文都沒有，她不解高市府是要國際財還是中國財？高雄在地的醫院網站都還有印尼文、越南文，且高市府力推的醫療觀光網站從二月後就沒有更新，當初找任達華來「帶路」，根本就是在作秀。

衛生局長：醫療觀光網只是平台

衛生局長林立人說明，英文版素材已好，目前在等廠商上架，本月底前會完成，相關其他語言人才的培訓也會委請高醫大來協助；網站沒有更新的主要原因是，透過這個頁面連結到各家醫院網站，醫療觀光網只是一個平台。

黃捷另建議高雄市觀光局長潘恆旭，不要辦一次性觀光活動，不要炒短線，請深入地方，針對不同歷史底蘊文化脈絡，推出活動，潘恆旭則回說「會好好規劃」。

黃捷也提到彩虹經濟，表示台灣於五月二十四日，可能成為亞洲第一個保障同志平權的國家，「彩虹愛情產業鏈，高雄準備好了嗎？這塊大餅高雄要不要？」

此外，無黨籍市議員朱信強關切高雄銀行借貸慶富一案，高雄市長韓國瑜總質詢答詢強調，慶富案茲事體大、疑雲重重，多數國人甚至無法理解、諒解，已正式簽准將全案移送檢調單位偵辦，若其中涉及不法行徑，將由檢調立案重啟證據調查、找出真相，這是他對議會和市民最神聖的承諾和行動。

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