〈南部〉讓韓國瑜坐冷板凳 黃捷：不浪費市民時間

2019-05-16

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會昨二度上演韓國瑜大戰「白眼女神」黃捷，但質詢的五十分鐘期間，黃捷連續點名多個局處首長起來答詢，就是沒點名韓國瑜，讓韓國瑜在議會坐滿五十分鐘冷板凳。會後黃捷表示，反正打電話給總機都要轉給分機，那就直接撥打分機就好了，不要浪費市民和自己的時間。

黃：直接打分機比總機有用

黃捷火力全開，質疑市長施政報告、經發局說帖、國民黨立法院的自經區草案版本，三者內容都不相同？「高雄要的是國民黨版本嗎？」

經發局長伏和中回答說，經發局的版本在國民黨版本的範圍裏面。

黃捷提到農業部分，認為自經區開放中國八三○項管制性農產品來台，許多開放項目是高雄主要生產的農產品，將衝擊高雄重要農產品。

質詢自經區 火力全開

黃捷也說，自經區「洗產地」問題確實存在，中國是鋼鐵業的禍根，高雄鋼鐵業佔了全國產值一半以上，自經區可能讓台灣成為中國廉價鋼鐵的過水站，MIC變MIT，台灣還要用自經區偷渡MIC？國民黨自經區版本，就是打開大門讓中國產品進行洗產地。

經發局長伏和中回答說，鋼鐵進來是要加工，也要經過工業局審批，沒這方面問題，且中國低價鋼品已占台灣二十三％至三十％。

對產業衝擊 要求經發局提報告

針對自經區的金融方面，黃捷強調國民黨版本沒有關於金融開放，高市府要怎麼推？且金融科技發展與創新實驗條例都已經通過，監理沙盒也已開放，那還要自經區幹嘛？

黃捷要求經發局，針對自經區對高雄產業衝擊，提出評估報告，並送交議會。伏和中表示將準備相關資料，與黃捷進一步討論。

黃捷質詢後，民進黨議員李喬如在議場隔空呼喚韓國瑜說：「市長今天都沒表現」，韓國瑜聽到後起身，回說：「我今天非常寂寞」，在場官員都笑了出來。

韓國瑜表示，他已經準備好說帖，要向高雄市民說明自經區的重要性，但卻沒有被議員詢問到。韓也肯定黃捷的質詢內容相當有建設性，直指像這樣有理性、建設性的質詢，市府一定會虛心接受。

黃捷也在會後解釋，根據過去幾天質詢的狀況，韓國瑜都不會親自回答有疑義的問題，而是要求各局處首長起來幫他代回答覆，她也不是故意不請韓來回答，而是想要讓真正懂問題的局處首長來做有效率的回覆。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法