〈南部〉台東縣府清查 未辦繼承土地達4592筆

2019-05-16

〔記者張存薇／台東報導〕注意！台東縣政府清查未辦繼承登記土地高達四五九二筆，另還有一百七十七棟建物也沒人繼承，縣府地政處指出，以今年公告土地現值計算，光土地就高達卅一億元，請民眾趕快處理，否則最後都歸屬國庫！

公告土地現值達31億元 另有建物177棟

地政處說明，依土地法規定，土地及建物應自繼承開始之日起，六個月內應辦理繼承登記，超過一年未辦理繼承登記者，地政機關會於每年四月到六月公告、並通知繼承人申請登記，地政處列冊管理十五年後仍未辦理繼承，則移請國有財產署公開標售，標售所得價款以專戶儲存，繼承人得依法領取，逾十年無人領取者，均歸屬國庫。

逾期歸屬國庫 可上網或用APP查詢

目前地政處列冊管理的土地高達四五九二筆、面積近六六一公頃，建物有一百七十七棟。地政處表示，繼承人常因不知被繼承人遺有不動產、繼承協議條件未談妥、或被繼承人留有債務等原因而未辦理繼承登記，若有相關問題，可以用被繼承人姓名、地址或身分證字號任一項至「台東縣政府地政便民查詢系統」或下載台東地政心服務APP、至各地政事務所查詢。

地政處強調，政府雖提供主動通知的服務，但還是要民眾親自申請辦理，繼承人如收到地政機關主動通知申辦繼承的公文，應儘快於六個月期限內辦理登記，避免因逾期未辦理繼承登記而被罰款、列冊管理十五年後也會被公開標售不動產。

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