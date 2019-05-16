〈台北都會〉國民黨團促恢復敬老金 柯P︰老人健保補助優先

2019-05-16

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲不恢復發放重陽敬老金，國民黨議會黨團昨決議，廿二日將拒絕台北市政府赴黨團報告重大施政和優先法案，將提老人津貼自治條例草案。柯卻回應，錢就這麼多，哪一個優先？市府內部討論覺得應優先cover（處理）老人健保補助，而非敬老金；但國民黨議員反批，六十五至七十歲長者健保補助，就是在柯任內刪除。

22日將拒柯赴黨團報告 並提自治條例

議會國民黨團書記長應曉薇表示，六十五歲以上人口比率逐年增加，柯文哲拒不恢復共七億元的敬老金，國民黨過去在議會提案六次，但柯市府都不理，才決定制定自治條例來恢復，希望最快能在今年恢復發放。被問及柯拒發重陽敬老金，喪失不少長者選票，國民黨此提案是否間接幫柯解套？應曉薇說，柯不做，由國民黨來做，態度不同。

柯文哲昨被媒體詢問，國民黨議會黨團將提案制定自治條例，能否擋得下來？柯回應，老百姓可以說要什麼，但很不幸的是，國家的錢就這麼多，他認為老人健保補助優先。柯說，同樣的錢寧可先去cover老人健保補助，因為老人生病沒錢繳健保費，對他來講更麻煩，而不是發一千五百元的重陽敬老金。

柯刪65至70歲健保補助 允恢復卻牛步

但事實上，六十五至七十歲長者健保補助，也是柯文哲任內刪除，議會民進黨團去年曾提案恢復，北市府一樣不理會。國民黨議員王欣儀坦言，去年市政總質詢，她再次要求恢復，柯當時允諾，選舉完就會做，如今已過了半年，市府才解釋正在評估排富條款，難道市長執政是用詐騙嗎？只會亂答應、開空頭支票？

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