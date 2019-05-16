〈台北都會〉封4年多 基隆嶼預計暑假開放

2019-05-16

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆嶼碼頭因颱風毀壞封島四年餘，基隆市議會二十多位議員昨天前往考察，市府交通旅遊處長李綱說，預計暑假開放，正確日期待市長林右昌簽核。

颱風摧毀 碼頭毀壞

基隆嶼位於基隆東北方外海約六公里，在碧砂漁港搭船約半小時即可抵達，島上擁有豐富自然景觀與海洋資源，春、夏季時有野百合，秋季時金花石蒜盛開，沿著步道登頂還可三百六十度俯看濱海環景。

基隆嶼碼頭於二○一三年遭到蘇力颱風摧毀，二○一四年八月修復後，同年十月又受到颱風外圍環流影響，碼頭設施有裂縫，消波塊堵塞航道，市府為安全考量決定封島。

二○一七年中央補助，斥資八千多萬元補強碼頭、打造遊憩平台、景觀設施改善等，並清除擋住航道的消波塊，讓船隻靠泊更加安全，怎料又遇到瑪莉亞颱風攪局，碼頭、步道等再度損壞，讓開放登島期程一延再延。

未來收100元維護費

李綱說，去年底開放環境教育研習及生態調查活動登島，至今已有二、三千人登島，並在三月底公告「基隆市基隆嶼登島收費辦法草案」，未來每名登島遊客將收取一百元的生態保育及設施維護費（搭船費用另計，至碧砂漁港購票）。

由於基隆嶼島上沒有淡水，要從本島運送，有設計可儲放一百公噸淡水的水箱；另用電部分，海巡同意每月提供五百公升的油料給島上觀光服務設施使用，其他包括垃圾清運、旅客上下島等需求，娛樂漁船業者都會協助。

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