〈台北都會〉《新北》公立納骨塔鼓勵骨骸「二次火化」 家屬反彈

2019-05-16

〔記者陳心瑜／新北報導〕解決公立納骨塔空間不足問題，新北市政府殯葬管理處以「淡水第一公園化公墓納骨塔」為示範點，鼓勵家屬將存放公立納骨塔先人「骨骸」二次火化為「骨灰」，縮小存放空間。不過，民眾認為二次火化恐冒犯先人，日前殯葬處到地方說明，五六三○個骨灰罈，僅十多位家屬願意二次火化。

解決空間不足 骨骸變骨灰

新北市殯葬處近日通知淡水第一公園化公墓納骨塔舊塔的家屬，鼓勵家屬二次火化先人「骨骸」為「骨灰」，並晉塔至新塔「聖賢祠」，原遷移費用五千元，若原為骨骸者可免費火化、遷移費折價為三千元，不過，民眾認為二次火化會冒犯先人。

殯葬處表示，若家屬僅是將骨骸遷至其他公立納骨塔的骨骸櫃，須重新購買塔位，無法折價。

家屬不滿 恐冒犯先人

家屬不滿指出，因為舊塔有公安危險而被迫遷移，不應讓二次火化先人骨骸的家屬多花一筆錢遷移。

免費火化 遷移費折價

殯葬處長黃秀川解釋，淡水第一公園化公墓附設納骨塔（舊塔）結構已於今年三月修復，安全無虞，鼓勵家屬遷移、二次火化是因為舊塔將「不夠放」，舊塔約八千個塔位中，骨灰室二六二一個、骨甕室五六三○個，而骨甕室佔據空間大約是骨灰室三倍，因此鼓勵民眾將先人的骨灰二次火化，縮小空間。

黃秀川也表示，家屬希望骨骸遷移至其他有骨甕室的納骨塔，也能夠折價購買新的塔位，殯葬處將會和財政、主計單位研究可行性。

新北市議員鄭宇恩則說，殯葬處鼓勵民眾主動遷移但沒有妥善規劃，對後續修繕、改建等都不會有所幫助，應審慎思考可行性，才不會徒增家屬的困擾和經濟負擔。

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