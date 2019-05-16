〈北部〉桃市輕罰牛欄河污染 竹縣議員要環局發聲

2019-05-16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣議員羅仕琦不滿桃園市政府環保局前（十四）日發稿指九日牛欄河水污染事件只有五隻魚死亡，且文中不無認為關西鎮長劉德樑帶頭抗議好像是無理取鬧之意。昨怒批桃園市府同樣面對水污事件，老街溪的就重罰三百萬，但對魚群死亡狀況不亞於老街溪的牛欄河卻輕描淡寫，從去年六月迄上個月，總共告發十一家次的上游廠商，但都只罰三萬而已，他合理懷疑是因有無選票的考量！

羅仕琦要求新竹縣政府環保局代理局長羅仕臣務必要代替關西鄉親發聲，回應一下桃園市政府環保局這樣輕描淡寫，甚至沒有任何作為的發文。

羅仕琦說，就以桃園的檢測數據說河水的PH值是七點七為例，考量連日下雨跟河川的稀釋作用，他們懷疑污染物是強鹼。

另外桃園方面說現場只死了五條魚，但經關西鄉親實際到場拍到的照片等證據，其實現場是死了數百條魚，而且是綿延了一點二公里，就連過去少見死亡的吳郭魚、美國熬蝦、塘虱等都死了，顯見受害的程度遠超過以前的牛欄河污染事件。

代理局長允發文請桃市說明

羅仕臣說，事發當日桃園市的稽查員在合理時間範圍內就到場。水污染事件如果當下沒有稽查到排放源頭，是比較難去確認污染源的。考慮到牛欄河多次受上游污染的敏感性，未來他會要求該局的稽查員也要當場採樣，供比對參考。至於關西鄉親的質疑，他也會發文請桃園市府環保局能加強說明釋疑。

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