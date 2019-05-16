〈北部〉處理垃圾自己來 竹縣獎勵民間投資

2019-05-16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣正規劃用獎勵促參方式新建自有的垃圾最終極處理設備！新竹縣長楊文科昨天答詢國民黨籍縣議員吳菊花對垃圾的總質詢時這樣明確回復。縣府環保局代理局長羅仕臣受訪說，在環保署補助規劃費四百多萬下，目前整個規劃案的期中報告已經完成，未來期末報告出爐如果順利，年底前可望就能做「政策公告」招商，看是要以民間興建營運後轉移由縣府經營的BOT模式、或用包商獲得特許後自建、自營的BOO模式，新建新式、焚化效能較好的焚化爐，或蓋「分選廠」搭配綠電廠處理全縣垃圾。

年底前可望「政策公告」招商

楊文科說，處理縣內的垃圾第一步就是計畫在十月底、也就是苗栗和新竹市的焚化爐再次歲修之前，把竹東目前暫時堆置的六千多公噸垃圾清除掉，接著再來清除湖口的八百多公噸。

至於一勞永逸的辦法，就是正在進行的新竹縣垃圾最終極處理設備規劃案，最近期末報告即將出來，縣府準備用促參方式獎勵民間投資。

將採新型焚化爐或分選廠模式

羅仕臣說，這種垃圾最終極的處理設備，可能是進化後、焚化效能更好的新型焚化爐。也可能是採回收再利用概念，同時設置「分選廠」和「綠電廠」，但僅分選廠設在新竹縣境內即可，綠電廠廠址則開放由廠商自行決定。

後面第二種的運作模式，主要就是把每天產出的垃圾做好「全分選」後，把能回收可利用的做成熱質不同的燃料棒產能發電獲利，其他最後剩下的無法回收垃圾，業者則要自尋其他合法方式處理。

羅仕臣說，不管是BOT，或是BOO，縣府都不必花錢蓋硬體，但會協助得標廠商跟地方溝通，或儘速完成相關必要的法定程序。

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