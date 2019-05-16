〈中部〉外傘頂洲海漂垃圾 5成來自中國

2019-05-16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣東石鄉外海，轄區屬雲林縣的外傘頂洲，常有海洋垃圾、漁業廢棄物漂上岸堆積，嘉義縣環保局昨邀行政院海洋委員會、雲林縣環保局官員與學者專家實勘，從外包裝發現海洋垃圾主要是塑膠容器，來源地粗估五成為中國、一成是東南亞、四成本土及些許韓國。

從外包裝研判 多為塑膠容器

嘉縣環保局長張根穆說，這次實勘「漂移的國土」外傘頂洲，以無人機調查沙洲上垃圾散布情形，常見海洋垃圾包括塑膠容器、玻璃容器、金屬容器、鋁箔包等，以塑膠容器為多，漁業廢棄物則有蚵棚架、蚵繩、浮球等，另有廢棄油桶、鋼瓶、拖鞋、安全帽。

張根穆表示，與會學者專家分析，來自中國的海洋垃圾在夏季隨南海海流往北漂，到了冬天則隨中國沿岸流往南漂，此時黑潮支流則從台灣南部往北漂，兩股洋流在台灣海峽的雲嘉交界海域相遇後往澎湖方向流，垃圾剛好漂來堆積在外傘頂洲，污染環境至鉅。

海委會海洋保育署專門委員李筱霞說，海洋垃圾為全球性問題，源頭減量是當務之急；由於海洋垃圾源自於陸地的不當棄置，張根穆呼籲，民眾珍惜資源，減少使用一次性產品，垃圾妥善收集交付清潔隊處理，不隨意棄置，才是改善海洋垃圾的治本之道。

協請嘉縣媽祖環保艦隊助清除

嘉縣環局表示，將結合雲縣府、海委會海巡隊、岸巡隊等機關單位和民間團體辦理淨灘，並協請嘉縣媽祖環保艦隊常態性清除改善。

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