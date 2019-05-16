〈中部〉《台中》山手線、產業園區停擺 議員質疑怎吸引台商

2019-05-16

〔記者張菁雅／台中報導〕美中貿易大戰，台商亟欲回台投資。市議員陳淑華十五日質詢時表示，台中市因地理條件深受台商喜歡，但新市府上任近半年，缺乏引導資金投資的機制，基礎建設計畫也停止，如何吸引台商？另一方面，市府把興建住宅案列為重大投資案，是變相鼓勵台商炒作地皮、炒高房價。

基礎建設停止 台中競爭落後

陳淑華說，新市府上任後，包括山手線、產業園區等基礎建設計畫停止，將導致台中市在區域城市競爭中落後，且沒有完善規劃的工業用地，如何吸引回流台商投資？

陳淑華指出，除了工業，金融業、服務業也都是台商投資標的，但市府欠缺引導資金投資的機制，她也發現市長盧秀燕將某公司的興建住宅案列為重大投資案，直批「這是變相鼓勵回流台商炒作地皮、炒高房價的作法」。

議員促闢工業區「以租代售」

市議員陳清龍則表示，目前幾個新闢的工業區進度緩慢，無法銜接台商回流及未登記工廠的用地需求，市府應加快腳步；另外，工業區土地取得不易，建議新闢的工業區應「以租代售」，保留適當比率出租，降低廠商投資成本，也避免廠商未來炒作土地價格，且讓市府財政有長期穩定的收入。

經發局：「以租代售」具風險 不可行

至於工業區「以租代售」，經發局表示，因投入成本回收期長，且具風險性，財務評估上不可行，但為照顧未登記工廠及中小企業，將在財務評估可行性下，研議部分產業用地採出租方式處理。

經發局指出，目前包括潭子聚興產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期、大里夏田產業園區設置案，合計開發面積約二百五十八．六三公頃；後續將依「台中市區域計畫」，辦理產業型整體都市規劃案，包括烏日溪南產業發展特定區、新訂大里塗城都市計畫、擴大神岡都市計畫產業園區。

副市長：已設置「台商專區」 招商引資

副市長楊瓊瓔表示，台中市領先六都設置「台商專區」，招商引資，產業園區計畫並未停止，潭子聚興產業園區近期就能釋出土地，市府也正積極尋找其他可以開發為工業區的土地。

經發局也表示，近期台中有多項台商投資案，包含新鉅科技、台中精機、拓凱實業、巨大機械等，回流台商約十七家，總投資金額逾五百七十三．二五億元。

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