〈中部〉（南投）鳥嘴潭徵公地 農民抗議補償太低

2019-05-16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮烏溪鳥嘴潭人工湖工程已經動工，有四十餘公頃公有地徵收補償費至今談不攏，日前水利署拍板每分地最高補償十八．二萬元，農民不滿與訴求的卅七萬元落差太大，昨赴工地現場舉白布條抗議，痛批水利署做法更甚共產黨，要求水利署長賴建信下台，希望行政院長蘇貞昌救救農民。

水資源︰會反映農民意見

水利署中區水資源局品管課長劉松烈則表示，會將農民訴求呈轉上級，也會持續農民溝通協調，所有定案的行政作業，也會在月底或下月初加緊趕辦。

總工程經費近二百億的鳥嘴潭人工湖工程預計二○二二年完工，未來每天供應彰化縣民生用水廿一萬噸，南投草屯四萬噸，目前工區內還有四十餘公頃公有地承租人與非承租人的救濟補償費談不攏，影響二百多位農民權益，上月底行政院長蘇貞昌視察時，即指示水利署務必從優、從寬、從速認定。

農民︰蘇揆曾說從優從寬

但農民不滿水利署「從速」拍板的補償金，有承租的每分地十八．二萬元，沒承租的十六．三萬元，與農民訴求的卅七萬與卅五萬落差太大。

縣議員李洲忠、鎮代施麗桂等人昨陪同約七十位農民前往工程現場抗議，農民強調早期耕作的烏溪沿岸興建堤防，農民皆負擔三分之一工程費，理應從寬認定補償金，且目前不論公告地價或市價均已大幅上揚，每分地最高只補助十八．二萬實在太不合理，痛批水利署做法鴨霸，要求署長賴建信下台。

除了提高補償，農民也要求水利署重啟協商拒絕黑箱，若農民符合三七五減租條例者，必須再補償地價三分之一，以及農業設施照價全額賠償等訴求，農民揚言若水利署做不到，會有更多人站出來抗議，絕對不讓工程施工。

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