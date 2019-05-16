〈中部〉六輕氣爆賠償協調破局 麥寮人嗆圍廠

2019-05-16

〔記者林國賢／雲林報導〕台化芳香烴三廠四月七日氣爆，造成鄰近地區部分建築物損壞，農漁養殖業災損，台塑企業與居民四度協調賠償破局，居民今將至麥寮管理部抗議，居民表示，若台塑未展現誠意，不排除封路圍廠。

台塑：合情理損害 一定負責

台塑麥寮管理部高層表示，台塑一直有誠意與地方洽談善後問題，只要合情合理一定負責到底，但地方登記的農田、魚塭，部分已廢耕、休耕或者棄養，實在無法進行損害賠償，會持續與地方溝通賠償標準，用最大誠意化解歧見。

昨天海豐村居民已製作「賠償無誠、一騙再騙」等布條，為抗爭做準備；鄉代吳明宜表示，除麥寮受害農漁民，台西也有養殖業者會參與抗爭。

台化芳香烴三廠LPG（液化石油氣）管線上月七日發生洩漏，下午發生氣爆並引發大火，周邊地區出現建築物龜裂損壞、養殖物與農作物損害，地方登記農田、魚塭及建物受災約二千五百件。

第四次協調推翻前議 民不滿

經過三次協調，原本賠償標準為漁業受損補償每公頃四萬元，農業每公頃一萬元，家禽畜牧每戶一萬元，建物每戶五萬八千元，但十四日第四次協商，台塑提出需以受損面積百分比計算賠償金，總賠償金額上限八千萬元，引起地方不滿，協調破裂。

海豐村林姓養殖業者說，氣爆有許多不明物飛到魚塭，巨大聲響造成文蛤「咬舌」，現在出現死亡情況，台塑卻推翻承諾，毫無誠信，只好走上抗爭討公道，並強烈要求台塑做好工安。

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