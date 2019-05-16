〈中部〉落差19公分 民雄人行道沒緩坡惹怨

2019-05-16

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕台一線嘉義縣民雄鄉東榮路至表演藝術中心的人行環境改善工程，因設計人行道緣石與路面落差達十九公分，影響兩旁上百戶店舖與住家的進出而怨聲載道，經營汽、機車修理的業者更是叫苦連天，直說「生意都不用做了」；民雄鄉長何嘉恒強調，人行道設計是根據公路總局的規定，但造成鄉親不便也是事實，將依店舖、住家的需求調整，一切以便民為要。

上百戶店舖、住家 進出不便

機車經銷商許清宏表示，建國路人行道改善工程期間影響到生意，但為了更好的環境，可以共體時艱，沒想到完工後看到人行道緣石落差，大家都傻眼了，不要說汽、機車無法進車庫，輪椅、娃娃車也都被阻擋，想到媳婦下個月就要生產，以後怎麼推嬰兒車的問題就傷腦筋。

許清宏說，包商雖有提到四至五戶會開一個缺口，方便進出，但人行道上有花圃，萬一有人違停，就會形成路障而進出不得，他認為，最好能在每戶前面開個與路面一般高的缺口，如此也才有整體性。

店家擺設棧板緩和 影響市容

一名劉姓店家表示，已做好人行道的部分，只能自力救濟，擺設棧板、木條、軟墊等物，做成簡易通行坡道來緩和緣石高差，搞得市容更糟糕，呼籲公所不能墨守成規，一定要擬出具體可行的雙贏方式。

鄉長：將於兩戶中間開缺口

何嘉恒說，已經會同包商和店舖、住家交換意見，將朝兩戶中間開缺口方便進出方向處理，但需要住戶簽具切結書，針對汽、機車修理廠與中古車行等，有車輛頻繁進出特殊需求者，為避免人行道磚遭車輛壓毀，研議改用水泥鋪面克服。

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