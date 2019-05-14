〈南部〉南化水庫越域引水 蓄水率重回五成

2019-05-14

〔記者吳俊鋒／南化報導〕山區已經連續三天沒有下雨，供應民生用水的南化水庫水位標高卻持續上升，有效容量比（蓄水率）重回五成，集水區並無明顯的入流量，主要是仰賴越域引水，本月份迄今累計挹注逾兩千萬立方米，可增加五十天的用水，對於水情很有助益。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴指出，五月初的首波梅雨，就集水區直接的入流量，只能說略有助益而已，更大的效益在於曾文、烏山頭系統的農業灌溉節水，約省下一千六百萬立方米；至於南化水庫，則是越域引水的「大進補」。

目前南化水庫水位標高逾一百七十公尺，有效蓄水量五千零五十七萬立方米，等於有四成左右是靠甲仙攔河堰從高雄旗山溪的越域引水而來，對於蓄水率的拉抬，舉足輕重。

根據觀測資料，受梅雨的影響，五月初因旗山溪水位上升，南化水庫開始越域引水，其中以八日最多、達兩百五十萬立方米，瞬間最大流量每秒廿九立方米。九日起沒有明顯降雨，接連兩天才四毫米，集水區幾乎無感，上週末起甚至放晴，出現高溫、炎熱的氣候，但越域引水仍未停歇，昨天還有每秒十六立方米的入流量，挹注水情。

梅雨之前，南化水庫蓄水率跌破三成六，目前則回升至五十五．三％。

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