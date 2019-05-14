〈南部〉南山公墓全區保留 部分里長反對

2019-05-14

〔記者王俊忠／台南報導〕對於有文史人士指南市南區南山公墓存在具歷史保存價值的古墓，要求市府全區保留，南區二十餘位里長昨天站出來組成南山公墓更新發展促進會、批判支持更新的里長遭到污名化，該會認同有保存意義的古墓進行古蹟保存，但絕對反對無意義的全區保留，要求遷葬公墓、還給地方優質生活環境，並請市長黃偉哲與促進會對話、聽取南區鄉親心聲。

促進會指出，南區一直是台南的邊陲、發展長期被漠視，持續沒落主因就是南山公墓與台南機場，在南山公墓即將開發之際，有一些人士以文化保存為名阻礙市府執行，那些文史人士論點似是而非、要求南山公墓全區保留，也不是在地及周邊居民立場，讓地方里長無法接受。

市府表示，尊重在地居民與里長意見，將納入施政參考；民政局將依文化資產保存法相關規定妥善辦理公墓遷葬事宜，以確保文化資產獲得完善保存並提升市民生活環境品質，使土地能活化利用促進經濟、都市發展及完善南市殯葬設施服務量能等多元效益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/