〈南部〉國中會考 台南考生少近千人

2019-05-14

〔記者劉婉君、楊金城、吳俊鋒／台南報導〕國中教育會考將於十八、十九日舉行，台南考區共有一萬六六五四人報名，分為十七所考場、四一七間試場應試，報考人數較去年一萬七千六百人減少將近一千人，考場平面圖及試場分配表將於十七日公布，當日下午三時至五時開放考生至應試考場查看環境，但不得進入試場，僅開放特殊生布置考試輔具。

十七所考場 十八、十九日舉行

台南考區今年集體報名人數為一萬六六○八人、個別報名四十六人，其中有四十一名考生申請特殊應考服務。考場分別設置於家齊高中、台南一中、台南二中、台南女中、台南高商、台南高工、台南海事、新豐高中、善化高中、曾文家商、新化高中、北門高中、北門農工、新營高中、新營高工、玉井工商、南大附中。

准考證如有遺失或毀損，考生須在考試當天攜帶本人身分證件及兩吋照片（應與報名時同式）一張，向各考場學校試務中心申請補發。

成績通知單 將於六月十日寄送

成績通知單將於六月十日寄送，並於當天上午八時開放網路成績查詢。

受到少子化影響，考生人數漸減，私校招生壓力逐年加重，不少學校會透過到國中張貼畢業生在高中優秀表現的祝賀紅榜，增加曝光機會，也藉由舉辦各種活動，加強與學生的互動，以提高學校未來選擇就讀的機會。

麻豆逢進香期 將勸導勿釀噪音

麻豆考場設在國立曾文家商，有一千零卅二位考生，會考期間適逢李府、范府千歲神誕日的進香期，考量陸續會有進香團前來麻豆區，公所為避免廟會進香活動影響考生安寧，會考期間將與社區等組成稽查小組，採定點、機動巡查及駐點方式，勸導進香團勿在考場周邊放鞭炮和製造噪音。

關廟國中師生昨天則到當地信仰中心山西宮上香、祈福，並向供奉的孔子像參拜，準備諧音「旺來」的特色名產鳳梨，還祭出市政府文化局所推的「至聖點心麵」，被稱為「最對味」的供品，加上「成功洋芋片」，希望如有神助，金榜題名。

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