〈南部〉許：說話有所本、要告就去吧

2019-05-14

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕許淑華昨回應說「我說話一定有所本」，沒發生不代表沒預謀，「要告就去吧」。

鄭世維昨受訪表示，他在政論節目上說的是「如果有」要對韓國瑜砸派的話，那康裕成就失去做過議長的格調；他並沒有說康裕成要砸派。

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