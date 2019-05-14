〈南部〉南部國際機場說帖 4頁6點挨批難說服

2019-05-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府發展南部國際機場說帖出爐，國民黨議員認為說帖充分反映市府企圖與需求，民進黨議員則指出完全感受不到韓國瑜對此事的急迫性或重視性，時代力量議員更直言，沒人會拿這種說帖去遊說的啦！

說帖內容共四頁，分為六點說明與一張地圖，六點分別為高雄國際機場目前存在問題、高雄國際機場客貨運輸現況與成長趨勢、高雄國際機場SWOT分析。

說帖中提及，機場客運去年運量約六九七萬餘人次，佔全台約十％、全台第二，在Ｓ（優勢）部分，鄰近市區與港區便於運輸；Ｗ（劣勢）包括跑道長度、機坪與航廈擴充不易、宵禁難解除、航線也不足；Ｏ（機會）有新南向政策、廉價航空不斷開航與桃園機場飽和；Ｔ（威脅）則有大陸與東南亞國家競爭。

最後建議分為短期與長期，短期部分建議交通部加速更新高雄國際機場軟硬體、長期部分則建議把岡山機場等可能相關場址，納入後續評估改為南部國家國際機場。

國民黨高市議員黃柏霖指出，說帖已充分反映市府企圖與需求；民進黨高市議員邱俊憲表示，SWOT都只各列出一點，很難看出急迫性或重視性；時代力量高市議員林于凱認為，就算希望能蓋新機場，也該點出位置、財務、宵禁等分析內容，但這份說帖都沒有。

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