〈南部〉韓自爆將成漫畫主角 漫威：不知情

2019-05-14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨爆料指知名的美國漫威公司，想把他奮鬥的過程變成漫畫？但有網友私訊漫威官方臉書，得到「對於此事完全不知情」的回覆，高市府則澄清說，昨天的確有前漫威成員，現為AAE執行長David Martin，拜會韓國瑜，洽談合作設立漫畫遊戲孵化器。

專訪爆料 網友查證是假消息

韓國瑜昨天接受東森電視《關鍵時刻》專訪時爆料，指知名的美國漫威（Marvel）公司，覺得他的故事非常神奇，想把他奮鬥的過程，變成漫威的漫畫。

韓國瑜還說，漫威已派人跟他接洽，要在高雄成立動漫畫中心，漫威公司認為他離開政壇十幾年又回來，非常神奇，想把他奮鬥的過程，變成漫威的漫畫，問他同不同意？他回答「OK」。

不料有網友私訊漫威的官方臉書，卻得到對方回應：「這不是我們發的新聞，我們對於此事完全不知情。」網友也揶揄說：「 韓導：我想這不是美國漫威的意思，據我們所知美國漫威沒那麼貪財。」還有網友預測：「笑死，一定又說因為曝光了才取消」。

市府澄清是前漫威成員

對此，高雄市新聞局晚上發稿澄清，強調前漫威成員，現為AAE執行長David Martin，昨天確實拜會韓國瑜，洽談合作設立漫畫遊戲孵化器。

新聞局指出，AAE擁有國際頂尖的漫畫原創繪製群，曾創作出一系列世界知名的電影原著作漫畫，團隊成員大多為原Marvel Comic與DC Comic的製作團隊成員，曾繪製作品如蝙蝠俠、超人、美國隊長、Ｘ戰警、神力女超人、蜘蛛人等。

合作設立漫畫遊戲孵化器

新聞局強調，如果AAE與市府合作成立漫畫遊戲孵化器，將能帶動高雄成為亞洲漫畫製作最強的孵化基地，並將台灣製作的漫畫作品，透過AAE的合作夥伴銷售據點，銷售至美國各地。

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