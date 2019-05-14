〈南部〉大平板救援失敗 韓國瑜說8次發大財

2019-05-14

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天總質詢時首度亮出廿吋大平板，讓幕僚方便傳遞訊息，但平板似乎幫助不大，因為韓國瑜抱怨議員問題太細微，近廿次答詢時都要求局處首長先發言，憤怒之餘還主動說了八次高雄發大財。

廿吋超大 取代傳遞小抄

經過第一週總質詢洗禮，高雄市長韓國瑜昨天有備而來，幕僚開議前就先在市長席上架設廿吋超大平板，方便官員傳遞相關訊息，後來韓國瑜說明，就是透過line提供一些背景跟數據，他覺得對答詢有幫助。

有媒體則透過長鏡頭捕捉到，line出現答詢教戰守則，提醒韓國瑜簡要「回答一、兩句話就好，不要說太多。」

但疑不滿提問太細 他動怒

但平板能幫助補強訊息，卻似乎幫不了韓國瑜的情緒，他疑因不滿民進黨議員林智鴻「提問太細」，一度拒絕答詢、連續廿題都讓局處首長發言，憤怒之餘抱怨說「我又不是小學生」、「就算問我一加一等於幾也不會答」、「乾脆我每次都講發大財、你們好剪接」，議員助理事後統計，韓國瑜累計說了八次發大財。

跳針發大財 韓說方便議員消遣他

而韓國瑜對於答詢後再加一句「高雄發大財」，累計說了八次，事後表示是為了方便議員剪接來消遣他。

市長與議員林智鴻針鋒相對

此外，韓國瑜與林智鴻針鋒相對期間，主持議事的議長許崑源也數度參與論辯，並代替韓國瑜「指點」林智鴻，導致公親變事主、與林智鴻幾度為了議事規則槓上，林智鴻要求依規定暫停時間，許崑源還說「是我來決定」，雙方你來我往、也讓議事幾度失焦。不過最後許崑源疑似氣消，還記得補給林智鴻兩分鐘質詢。

有綠營議員私下檢視，直言昨天這場議事過程有點混亂，反而凸顯不出好議題、感覺很可惜，綠軍應該調整腳步，把韓國瑜帶回議事正軌，莫讓他轉移焦點，蒙混過關。

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