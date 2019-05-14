〈南部〉綠島紅燈塔歪腰逾2年 民怨未修復

2019-05-14

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣綠島鄉南寮漁港紅燈塔因颱風「歪腰」兩年多，居民看不到修復進度，又擔心萬一颱風來、災損情況更嚴重，縣府農業處長許瑞貴表示，災修工程包括沉箱、消波塊兩部分，分別在高雄、台東製作，其實施工進度已達廿五％，可依期程在明年八、九月完工。

二○一六年九月莫蘭蒂颱風帶來強風湧浪，讓夜間指引船隻方向的南寮漁港紅燈塔半倒、堤防遭掏空坍方、沈箱斷裂，綠島居民指出，作業漁船夜間進出港區十分不便，盼了好久，紅燈塔還是「持續歪腰」，雖然聽說災後復建工標已發包，但一直看不到施工進度，到底何時才要修好？

農業處指出，紅燈塔位在南寮漁港南防坡堤，從二○○九年莫拉克颱風三度因颱風受損，舊堤防將拆除、放置新沉箱重建，另堤體也會加強安全，興建總經費高達四億元。

農業處長許瑞貴說明，莫蘭蒂颱風後，中央僅同意先給五百萬元規劃評估費用，約一年完成規劃，去年下半年即已發包，消波塊在台東市製作、沉箱在高雄施工，進度也很順利，目前已達廿五％，南寮漁港現場目前則未動工，至於夜間照明部分，則委由漁會設置導航輔助燈。

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