〈南部〉屏東50候車亭汰換 年底前換新裝

2019-05-14

〔記者葉永騫／萬丹報導〕屏東縣多處候車亭竟然拆除了，讓等公車的民眾嚇了一大跳，縣府表示，全縣正逐步汰換增建候車亭，今年底全部完工後新候車亭將會美輪美奐。

省道台二十七線萬丹鄉南下路段沿線的候車亭，最近民眾發現許多舊式水泥候車亭突然拆除了，民眾擔心是否車站取消或客運路線停駛，到處詢問。

縣府交旅處副處長倪國鈞指出，屏東縣天氣炎熱，搭乘公車者多數為年長者及學生，候車時需要有遮蔽的地方，但許多地方不是沒有興建候車亭，就是候車亭年代太久遠需要改建，縣府從民國一百年起開始進行逐步汰換、新建候車亭，至今已完成八十六座候車亭，今年還向公路總局爭取了一千二百五十萬元，縣府配合款七十萬元，總計一千三百二十萬元設立五十座的候車亭。

依地方特色、地形地貌設計

每一座的候車亭會依據地方特色、地形地貌及候車民眾需求進行設計，因此每座的樣式、大小都不相同。

新建地點包括屏東市及萬丹

倪國鈞表示，今年汰換及新建的地點已經全部擇定，屏東市有千禧公園、陸興高中、屏大附小、屏東大學、復興國小等地點，萬丹鄉則有瓦磘、後大厝、下新吉庄等站，目前正在全面性趕工，習慣搭乘客運的民眾不用驚慌，未來會讓民眾等車更加便利與舒適。

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