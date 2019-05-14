〈南部〉饒慶齡提美麗灣續營運 環團：不應重啟環評

2019-05-14

〔記者楊綿傑／台北報導〕爭議十多年的美麗灣開發案進入仲裁解約程序，廠商提出十二億元損害賠償，台東縣長饒慶齡日前於議會提到「業者繼續營運」言論，環團「反反反美麗灣行動聯盟」昨發表聲明，對饒言論表示遺憾，呼籲不應重啟環評促成營運，也認為應廠商認賠自行負擔損失。

美麗灣開發由德安開發主導，始於二○○三年，因為涉及規避開發面積達一公頃就要環評的規定，遭認定違法後，台東縣府未要求停止開發，僅要求補作環評，但支持與反對雙方持續鬥法，後續包括環評結果、建照核發、停工再復工等都遭法院判決無效定讞，廠商因而提出中止合約及損害賠償要求。

環團：業者規避環評 應自行負擔損失

聯盟也說，行政法院於撤銷美麗灣渡假村的環評案判決理由中，已有明白指出美麗灣公司得標後，合併再分割基地，以零點九九九七公頃申請建照，規避環評在先，不受信賴保護，美麗灣理應自行負擔損失，且美麗灣要終止契約，也應該拆除建物回復原狀，呼籲台東縣府應在仲裁中盡最大努力確保縣民權益，切勿放水。

美麗灣要終止契約 籲縣府仲裁勿放水

聯盟並提到，美麗灣案已成為全台灣，甚至國際間，具指標性的環境事件，在台灣環境法史上創下歷史性判例；而公民訴訟的成功經驗，亦引起的國際迴響，例如環境權上沒有「公民訴訟」機制的日本，為此來台取經。這些都是台灣的榮耀、台東的驕傲，更是留給下一代最好的環境教育示範。

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