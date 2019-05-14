〈南部〉大內南馬古道位水保區 搶通無期

2019-05-14

〔記者萬于甄／大內報導〕台南大內環湖里馬斗欄部落「南馬古道」崩塌卅年，原可望評估搶通，但南市府邀集各單位會勘後發現，該地位於烏山頭水庫水源保護區內，且崩塌處長達兩、三百公尺，緊急搶通恐導致邊坡土石再度鬆動崩塌，不建議搶通；會勘結果讓當地陳姓居民感嘆，當初從未有開發與環評的疑慮，如今卻一一跑出來，相當無奈。

市府會勘認為不宜搶通 居民無奈

陳姓居民表示，原以為會勘後能夠盡速搶通，沒想到又要失望，馬斗欄雖不是只有一條聯外道路，但南馬古道是最便利的路徑，居民不敢奢求鋪柏油，但政府卻一拖再拖，如今看到會勘結論寫著「不宜搶通、開發」，真的讓居民欲哭無淚。

市府農業局今年四月針對環湖里馬斗欄部落南馬古道道路工程召開說明會後，本月二日邀集林務局、嘉南農田水利會、水利局、大內區公所等相關單位會勘，經確認古道路段屬林務局國有林班地農路，且位於烏山頭水庫水源保護區內，無法擅自隨意開發搶通。

崩塌長度近三百公尺 開挖恐又崩

農業局指出，陳情人原提到崩塌範圍約二、三十公尺長，但實際會勘後發現山坡崩塌長度達兩、三百公尺，且坡度較大，若要緊急搶通，就怕汛期開挖土路擾動邊坡又造成崩塌，而馬斗欄部落仍有其他聯外道路可通行，才不建議緊急搶通。

大內區公所則表示，當地居民提及該路段卅年前為行政院農委會水土保持局台南分局所施作，但崩塌後就未曾修復，區公所目前除向林務局申請林地取得外，也會協助陳情人將搶通民意轉至水保局，由中央單位進行修復搶通。

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