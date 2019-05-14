〈南部〉台南左鎮化石園區太夯 將總量管制

2019-05-14

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕母親節開幕的左鎮化石園區夯到不行，湧入二．五萬名遊客，塞爆當地，昨天雖然正式售票，且是平常日，仍吸引逾兩千人次，熱潮持續中；為確保參觀品質，市府文化局啟動因應措施，將適時採總量管制，除了增設停車空間，本週六也會提供接駁服務，方便民眾進場，讓營運更加順利。

由於開幕日安排紙風車劇團配合演出，原本就預期會很熱鬧，但爆量的人潮確實讓文化局意料之外，展出頗受肯定，參觀的品質與服務如何再提升是當務之急。

同一時間 最多放行兩千五百人

文化局評估後，決定在遊客暴增時採總量管制，同一時間內，最多放行兩千五百人進場，避免園區太過擁擠，影響參觀品質。原本場內單一動線，也新增出口，加速人潮的疏散；另外，為解決停車空間不足的問題，積極與鄰近店家、學校、廟宇協調，借用公、私有的場地。

增停車場 假日可停千輛小客車

目前估算，假日時，在光榮國小、朝聖寺、復興宮，以及傳家奇木與左鎮加油站旁空地等，共可提供約一千輛小客車、廿輛大客車停放。

假日增接駁車 十五分鐘一班

未來假日時，在噶瑪噶居寺入口處前方的台廿線旁，以及豐禧農場等地，都將加開專車，接駁民眾到化石園區，大約十五分鐘一班，本週六起試辦，直到下個月初，會視實際需求調整。

本土考古館藏最多的化石博物館

該園區斥資四．三億元打造，為國內本土考古館藏最多的化石現址博物館，超過四千六百件，也是全台首見的化石主題園區，未演先轟動，開幕當天湧入遊客數達左鎮現有人口的五倍，熱鬧程度可見一斑。

化石園區有五大展館，面積逾兩千七百坪，週日開幕優惠後，昨天正式售票，仍有外縣市民眾專程前往，加上月底前免費的台南人，遊客也不少，但參觀秩序良好。

文化局統計，昨天入園參觀的人潮中，台南市民約佔百分之七十，另外三成則是購票進場的外地遊客。

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