〈南部〉《觀察筆記》她家的事

2019-05-14

又一個在中國喊台獨是假議題的台灣政治人。

洪秀柱到對岸，果不其然宣揚的是民族復興和統一的題目，中共最喜歡這類。統派媒體在北京集合大拜拜，不也是這名義？好像只有揮舞這支旗幟才顯得師出有名。

在中國可以盡情地罵台獨，喊假議題、騙選票、害死人不償命、民族糖衣毒藥都可以，其實在台灣更可以，共產黨人也成群結隊跑到台北街頭來罵，有時會誤以為兩邊統一了嗎？

但是這只是單行道，只有台灣的民主自由可以放縱共產黨在這兒快意恩仇，要若不是官方支持的，在北京成群結隊有組織地在街頭活動，試試看？政權的維穩就跟台灣過去的戒嚴法下相同做法。

洪秀柱別到中國指著台灣罵，有台灣才有她可以風光盛大屢屢到中國杯觥交錯，儼然大人物。民主自由是台灣的寶貝，立於不敗的基礎。

台獨跟統一都是選項，她在對面罵台獨，卻不敢罵統一，不敢支持台獨，可在我們這裡，洪秀柱愛怎麼表達立場，都是她家的事！（資深記者黃明裕）

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