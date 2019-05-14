〈南部〉饒慶鈴擬重啟焚化廠 台東縣議員：爭議過大

2019-05-14

〔記者張存薇／台東報導〕台東要自主處理垃圾，縣長饒慶鈴傾向重新啟用焚化廠，引發外界關注，垃圾處理也成為昨天議會討論焦點，議員林威志、林參天均明確表示爭議過大、「不支持啟用焚化廠」，不過環保局長謝清泉表示，垃圾目前無法外運、衛生掩埋場接近飽和，考量處理期限及費用，仍以重啟焚化爐還是最佳方案。

建議引進機械生物處理廠

議員李數奼、黃碧妹分別為綠島、蘭嶼垃圾處理請命，希望趕快把離島垃圾運出處理，謝清泉解釋，招標案持續流標，但因為公所同意協調在地廠商配合怪手等機具進駐，已有業者投標，依相關規定可望招標出去。議員黃瑞華則說，池上鄉衛生掩埋場已趨近飽和，鄉公所有意爭取第二座多功能掩埋場，希望縣府向花東永續發展基金爭取經費。

林威志則指出，焚化廠最大爭議是設置地點、民眾也很擔心空氣污染問題，且在短期內垃圾處理還是只能先會掩埋，市公所考慮納入建農掩埋場周邊土地加以擴大，縣府應該加以協助，至於機械生物處理廠（MBT）在歐洲行之多年，目前雲林虎尾也計畫先引進機械處理垃圾系統（MT），預計每天八小時可處理一百噸垃圾，台東應可比照處理。

縣府：設置期長 恐來不及

謝清泉說明，台灣垃圾有高達卅四％有機物質 ，包括廚餘、果皮等都會混在垃圾內發酵、沾染，經過MT場仍無法做出均質化的「固體回收燃料」（SRF），再加上MBT台灣還沒有實廠，含環評等設置期要四年，恐來不及處理台東垃圾。

他進一步說，焚化廠重啟要先經過修繕，並增添最新設備，約需兩年半時間，再加上焚化廠是台灣主流、技術成熟，仍以重啟焚化廠為最佳方案。

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