〈南部〉屏縣議會教育處報告 205校長免列席

2019-05-14

〔記者侯承旭／屏東報導〕近十餘年屏東縣議會進行教育處業務報告時，全縣兩百餘位校長都需列席旁聽，縣議會昨天決議，為了避免浪費社會資源，校長不必再列席。

屏東縣議會每年召開兩次定期大會，若議程排定教育處業務報告及質詢，全縣兩百零五位高中、國中、國小校長，不論位處離島或偏鄉，當天都需列席旁聽，但議員質詢多針對教育處長或科長，兩百餘位校長只能枯坐。

質詢已有直播 且列席成本太高

屏東縣議會昨天召開第十九屆第一次定期大會開會典禮，議員曾義雄臨時動議指出，兩百餘位校長列席議會旁聽，一天的交通總經費需支出三萬七千元、校長的薪資總成本約七十三萬餘元，若再加上交通意外風險，校長列席的成本太高，他建議取消規定，讓校長留在校園執行公務。

十餘年前議會要求所有校長列席旁聽，是為了讓校長們了解教育政策的推動狀況。曾義雄認為議會的質詢已經上網直播，校長隨時可以掌握，不必勞師動眾，如此才是「接地氣」。

若議員要求個別校長備詢 仍需列席

在場議員無人反對曾義雄的動議，議長周典論裁示教育處業務報告時，校長不必列席旁聽，但若有議員要求個別校長備詢仍需列席；至於議會教育小組審查預算時，校長是否需列席，由教育小組成員決定。

不過，屏東縣校長於議會開議期間仍有出國限制。縣府於二○一六年制訂「屏東縣高級中等以下學校校長申請出國案件處理原則」，校長於縣議會定期會及臨時會召開期間、遇災害來襲及學校發生重大事故等，不宜申請出國；如校長已於事前獲核准並已出國，應即銷假返國（校）處理，尚未出國者暫緩申請。但有特殊情形經報請縣府核准者，不在此限。

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