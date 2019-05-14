〈台北都會〉柯爸不贊成選總統 市長做ㄧ半很奇怪

2019-05-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲每次被問到是否參選二○二○，常以「六月再問我」搪塞帶過，不過柯爸柯承發日前接受網路媒體專訪，罕見吐露心聲，直言不贊成兒子選總統，「半路跳出來選總統不自然」，還說「市長做一半就出來選，很奇怪」。對此，柯文哲昨受訪辯稱，自己是說「可能」宣布，而且「我爸永遠反對我去做任何事情」，至於Line@官方帳號重啟，只是該準備就準備，「我們也沒有說要選啊！」

柯︰我爸反對我做任何事

柯爸柯承發、柯媽何瑞英日前接受網媒專訪時，提到不希望兒子出來選總統，一向沉默寡言的柯爸還說，他認為市長做一半就出來選，很奇怪。柯文哲昨受訪笑稱，以前要選台北市長，父親就是第一個反對的，覺得當時在台大當醫生當得好好的，「我爸永遠反對我去做任何事情」，而且發現父親越老越安靜，「奇怪，都不講話」，每次都有意見，但都不講話。

由於柯文哲近期動作頻頻，不僅去台中、彰化拜訪企業，本週還將到高雄會柯粉，LINE@官方帳號也在昨天正式重啟，陸軍、空軍齊發，外界解讀是整軍備戰。柯文哲昨受訪仍大打太極，就像自己過去不曉得有線電視台的系統商、頻道商的關係怎麼樣，這在台北的時候，也沒有機會搞清楚，所以去外面對他來講，就是不斷學習。

六月宣布參選？柯︰可能

至於六月是否會宣布參選？柯昨強調，自己沒有說六月「確定」宣布，只是「可能」，總之就是等天亮、下雨，等敵軍走進預定陣地，他並再度引用唐朝詩人李白的詩句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，意即「你做你的就好」。

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