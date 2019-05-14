〈台北都會〉《台北》整合托嬰中心資訊 市府︰3個月內優化

2019-05-14

〔記者蔡思培／台北報導〕近來虐兒、虐嬰案頻傳，就連評鑑獲甲等的托嬰中心也傳出虐嬰事件。北市議員林穎孟昨提案，要求北市社會局建構單一網站整合系統，讓民眾清楚掌握托嬰中心的完整資訊。對此社會局回應，將在三個月內整合網站。

林穎孟昨在台北市議會民政委員會指出，目前幼兒園違法、評鑑部分屬於教育局業務，托育機構才屬社會局業務，她呼籲兩個局處之間進行整合。林穎孟建議參考美國加州的整合網站，完整列出機構基本資料、違法紀錄與內容，讓家長了解哪些幼兒園有問題，她也希望整合式系統提供email訂閱服務，如果有違規情形或資訊更新，家長都能直接掌握。

社局︰將公布業者違規紀錄

社會局長陳雪慧表示，目前違規資訊都有公布，但只是透過社會局網站新聞稿方式公布，評鑑資訊記錄在評鑑頁面，違規資訊則列在違規頁面，查詢起來確實不容易，也沒從使用者角度做整合。陳雪慧說，單一網站整合優化很重要，她也認為用email讓家長訂閱托嬰中心資訊是個好點子。陳雪慧表示，社會局預計在三個月內做好網站優化，未來應會公布業者從立案以來的違規紀錄。

陳雪慧也談起托嬰中心裝監視器、進行雲端監控的問題，她表示，雲端監看並沒有違法，不過要裝幾台、資料保留多久，這方面還有困難。目前雖規定保留至少十四天、至多三十天，但有些業者的設備老舊，無法保留那麼久，若未來規定保留時間較長，業者可能就要更換設備。陳雪慧表示，目前不會用法令強制托嬰中心雲端監控，但希望業者能與家長進行協商。

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